„Blinding Lights” a lui The Weeknd, cea mai lungă prezenţă în Billboard Hot 100 din toate timpurile Piesa „Blinding Lights” a artistului canadian The Weeknd a devenit cantecul Nr. 1 din toate timpurile in clasamentul Billboard, dupa cum a anuntat revista de specialitate. Melodia, lansata in noiembrie 2019, a petrecut 90 de saptamani in topul Billboard Hot 100 si este cea mai indelungata prezenta din toate timpurile in lista. A depasit astfel „The Twist”, lansata in 1960 de Chubby Checker. Billboard Hot 100 clasifica de 63 de ani piesele dupa difuzarile radio, vanzari si streaming. The Weeknd, pe numele real Abel Tesfaye, a lansat „Blinding Lights” in noiembrie 2019, fiind primul single de pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

