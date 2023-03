Stiri pe aceeasi tema

- Satoshi, pe numele sau real Vlad Sabajuc, a lansat, astazi, o noua melodie, care vine al pachet și cu un videoclip. „N-avem scuze” este noua producție muzicala in care apar unii dintre campionii R. Moldova, precum Anastasia Nichita, Denis Vieru sau Maxim Saculțan. „Eu iubesc sportul. Iubesc și disciplina.…

- 62% dintre moldoveni considera ca justiția din Moldova a devenit și mai rea. Totodata, 25% sunt de parere ca sunt unele progrese, iar 4% cred ca a facut progrese mari, arata datele ultimului sondaj realizat de IMAS.

- Cinci moldoveni, dar și cetațeni ai altui stat, sunt cercetați pentru acțiuni de tradare de patrie și spionaj. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS), doi cetațeni ai R. Moldova au fost reținuți și plasați in arest in decembrie 2022, iar ceilalți trei au statut de banuit.

- Pe parcursul zilei de 13 februarie echipa USAR Moldova a continuat lucrarile de cautare și evaluare a blocurilor și caselor rezidențiale in zonele de intervenție indicate de autoritațile turce. Astfel, in urma verificarilor cu ajutorul echipamentului tehnic din dotare, salvatorii moldoveni au identificat…

- Aproximativ 27% din cetațenii Rep. Moldova sunt „pentru” intrarea țarii in NATO, conform unui sondaj efectuat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-Research”, la comanda Comunitații ,,WatchDog.MD” de la Chișinau.

- Proba de foc pentru cei mai buni tineri luptatori din toate raioanele R.Moldova a fost data simbata in cadrul Campionatului Moldovei la lupta naționala ”Voievod”. Sportivii și-au demonstrat abilitațile pe ringul de lupta, la Campionatul Moldovei la Lupta Naționala "Voievod", In mod tradițional, competiția…

- Inainte de cozonacii și colacii de Craciun, in Ajun se gaseau in cuptoarele gospodinelor din Moldova turte din faina, intre care se presara miez de nuca sau samanța de canepa pisata și miere.