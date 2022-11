Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 33 de ani, pe 1 noiembrie 1989, cantareața de muzica ușoara romaneasca și profesoara de canto Mihaela Runceanu a fost asasinata in propria locuința din București, de un tanar pe nume Daniel Cosmin Ștefanescu. Artista avea 34 de ani și a fost ucisa cu sange rece de Daniel, pe care il cunoștea…

- Au trecut mai bine de 30 de ani de cand o țara intreaga era martora unei tragedii in care Mihaela Runceanu iși pierdea viața. Anii au trecut, dar durerea a ramas constata și acum dupa trei decenii fara una dintre cele mai bune voci ale Romaniei.

- Viața campionilor nu este deloc ușoara. Ca sa ajungi sa pașești pe podium trebuie sa faci eforturi mari. Ca sa simți emoțiile atunci cand ești sus, trebuie sa simți durerea atunci cand te pregatești. Sau așa cum spune Iulian Teodosiu, multiplu medaliat european la scrima: “Cu durerea sunt prieten".

- Cosmin Nedelcu, cunoscut dupa numele de scena Micutzu, a dezvaluitla podcastul lui Mihai Morar intamplari din viața sa șivisul sau de a plecat in SUA: „Sa vad daca aici a fost intamplare, daca am noroc sau chiar am ceva.” Cosmin Nedelcu, Micutzu, este unul dintre cei mai recunoscuți comedianți din Romania…

- Doina Spataru a luat o decizie dureroasa la aproape 11 ani de la moartea fiicei sale, Malina Olinescu. Artista era una dintre cele mai iubite artiste din Romania atunci cand a decis sa iși puna capat zilelor, in data de 12 decembrie 2011. Tragedia a șocat la acel moment o țara intreaga și au ramas multe…

- Lumea aviatica din Romania s-a cutremurat auzind vestea ca Sorin Enghel, comandantul Aeroclubului din Iași, a trecut in neființa. Totul a devenit infiorator la aflarea faptului ca parașuta lui Sorin Enghel s-a incalcit cu o alta ce era controlata de un concurent Sorin Enghel a fost unul dintre cei mai…

- In urma unui accident avut la beție, viața unui barbat din Anglia a fost distrusa. Acesta și-a rupt ambele picioare dupa ce a intrat in stare de ebrietate intr-o piscina, ulterior luandu-și viața din cauza temerii de a nu ramane invalid pentru tot restul vieții.Barry Douglas, in varsta de 44 de ani,…

- Republica semi-prezidentiala, avand de 32 de ani incoace cativa presedinti care au detinut o putere dincolo de spiritul si litera Constitutiei, Romania a devenit “un stat mafiot” dupa expresia lui Traian Basescu, sau “un stat esuat” dupa cum l-a catalogat presedintele Klaus Iohannis. Ca unii romani…