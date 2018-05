Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Blejnar s-a prezentat, joi, la Parchetul General, ca sa depuna inscrisuri pentru a-si sustine plangerea impotriva fostului procuror Mircea Negulescu. Fostul sef ANAF a spus ca a fost obligat de Mircea Negulescu sa faca denunturi impotriva lui Traian Basescu.

- Fostul șef ANAF, Sorin Blejnar, s-a prezentat astazi la sediul Parchetului General. Intrebat daca i s-a cerut sa faca un denunț impotriva lui Traian Basescu, Blejnar a raspuns: „Poate mi s-a cerut, dar n-am facut niciun denunț in viața mea nimanui, niciodata”.Intrebat cine i-a cerut sa faca…

- Tudorel Toader confirma ca procurorul Mircea Negulescu, fost la DNA, a depus un denunț impotriva Laurei Codruța Kovesi! Inițial, presa a informat ca la Parchetul General ar exista un dosar in care Negulescu este martor protejat și in care el ar fi depus un denunț impotriva fostei sale șefe. Negulescu…

- Ludovic Orban, la Parchetul General, miercuri dimineața. Președintele PNL ajuns miercuri dimineața la sediul Parchetului General pentru a da declarații, dar spune ca vizita nu are legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. Ludovic…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu o noua reactie, dupa desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Fostul sef al statului sustine ca din toate legile invocate in document, nu ar exista niciun motiv pentru realizarea unei astfel de echipe intre cele doua institutii. Mai mult…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile in ultimele saptamani, avand in vedere mai ales dezvaluirile facute de fostul deputat Sebastian Ghița, in interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu. Fostul șef al statului, Traian Basescu, a vorbit despre relația tensionata…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, s-a prezentat vineri dimineața la sediul Parchetului General pentru a depune mai multe documente impotriva procurorului Mircea Negulescu. Acesta a susținut ca va cere și daune morale și materiale procurorului Negulescu.

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marti la Parchetul General pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, el declarand ca a depus noi dovezi, documente si fotografii. ''Am depus documente, am facut un proces verbal si urmeaza sa…