Blana ursului din fosta pădure Daniel Muresan Haideți sa ne inchipuim ca Arthur (ii zic așa fiindca așa ii spune presa, activiștii de mediu spun ca nu au auzit de numele acesta) era impușcat de un roman neaoș de-al nostru. Eu cred ca nu scria presa despre el, doar urși se impușca cu sutele in fiecare an cu derogare. Sau daca era intr-adevar un exemplar deosebit, ziceam ca a fost padurarul beat, ca era fiul lui cutarica, ca asta-i țara, ca asta e. Dar King Bear Arthur a fost ucis de un austriac. Și prinț,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

- In urma cu puțin timp (in cursul zilei de vineri, 7 mai- n.red) a aparut și o reacție a Prințului Emanuel de Liechtenstein. Presa austriaca il citeaza și spune ca prințul a declarat ca nu l-a impușcat el pe ursul Arthur și ar avea și probe in acest sens. Intr-o scrisoare publicata de Kronen Zeitung,…

- Activiștii din Romania susțin ca blana ursului Arthur, care ar fi fost vanat de prințul din Austria, este acum la prelucrare la un tabacar din Targu Secuiesc, care n-a avut de-a face vreodata cu o piele atat de mare.

- Premierul Florin Cițu se arata complet dezinteresat de cazul ursului Arhur, ucis de un prinț austriac. Dupa ce ieri anunța ca nu ar fi fost vorba de cel mai mare urs brun din UE, azi, Cițu spune ca nu are detalii despre caz. Intre timp, Poliția a deschis dosar penal, iar presa internaționala e șocata…

