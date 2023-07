Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia), aur la tineret și argint la naționalele de seniori, cu PB Atleta Mihaela Blaga (CS Universitatea Alba Iulia) a cucerit medalia de argint in cadrul probei de 3000 metri obstacole, la Campionatele Naționale de Atletism pentru seniori și tineret, de la Craiova. Sportiva…

- FOTO| Medalii de aur și argint pentru juniorii CS Unirea Alba Iulia la Campionatele Naționale de Atletism. Alexandra Cristea – campioana naționala! Medalii de aur și argint pentru juniorii CS Unirea Alba Iulia la Campionatele Naționale de Atletism. Alexandra Cristea – campioana naționala! Sportivii…

- FOTO: Juniorii CS Unirea Alba Iulia au caștigat medalii de aur și argint la Campionatele Naționale de Atletism de la București Alexandra Cristea și Albert Zaharia, sportivi la CS Unirea Alba Iulia, au obținut medalii de aur și argint la Campionatele Naționale de Atletism, desfașurate sambata și duminica…

- FOTO: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia) – aur la naționalele Under 18 de atletism, Albert Zaharia – argint! Doua medalii au cucerit atleții din Cetatea Marii Uniri la Campionatele Naționale de atletism Under 18 care se disputa la București. Astfel, Alexandra Maria Cristea (CS Unirea Alba Iulia/…

- Blajeanca Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia), a doua medalie de aur, cu PB, la naționalele de atletism Under 20! Performanța extraordinara reușita de Mihaela Blaga, atleta de 19 ani din Blaj, aceasta reușind sa cucereasca doua medalii de aur in cadrul Campionatelor Naționale Under 20 de la Craiova. Daca…

- Atleta Mihaela Blaga (AC „Mica Roma” Blaj) a cucerit medalia de argint in proba de 3000 metri obstacole, cu un nou record personal (PB), din cadrul Campionatelor Internaționale ale Romaniei – „Iolanda Balaș Soter”. Sportiva pregatita de Cristina Man s-a clasat pe locul secund, cu rezultatul 10:27.67, …

- FOTO: Mihaela Blaga (AC „Mica Roma” Blaj/ CSU Alba Iulia), medalie de argint la Campionatele Internaționale ale Romaniei! Atleta Mihaela Blaga (AC „Mica Roma” Blaj/ CSU Alba Iulia) a cucerit medalia de argint in proba de 3000 metri obstacole, cu un nou record personal (PB), din cadrul Campionatelor…

- Inotatorii de la CSU Politehnica Timișoara au revenit cu șase medalii de la ediția 2023 a Campionatelor Naționale de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 50 de metri, desfașurate la Otopeni in a doua parte a saptamanii trecute. Emil Dancaneț a reușit sa obțina titlul la 50m bras la seniori,…