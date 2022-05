Stiri pe aceeasi tema

- „Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au desfasurat misiuni specifice pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale in zona de competenta. Astfel, colegii nostri au identificat si oprit, pe comunicatia DN 3, intre localitatile de frontiera Lipnita si Baneasa,…

- Un barbat, in varsta de 43 de ani, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranti. El a fost prins cand transporta 12 barbati din Egipt si Siria, care intrasera ilegal in tara din Bulgaria si care doreau sa ajunga in acelasi mod in vestul Europei, scrie News.ro . Garda de Coasta a transmis, sambata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana dinspre nordul Africii, in perioada 30 martie – 1 aprilie. In perioada 30 martie – 01 aprilie, ”circulația aerului se va face din sector preponderent sud-vestic și sudic, iar spre final…

- Scumpiri pe banda rulanta la produsele alimentare: Creșteri semnificative ale prețurilor in ultima perioada Scumpiri pe banda rulanta la produsele alimentare: Creșteri semnificative ale prețurilor in ultima perioada Cu Rusia izolata si Ucraina ruinata de razboi, „cosul de paine al Europei” si al lumii…

- „In aceasta zi in care maghiarii de pretutindeni isi reafirma identitatea si atasamentul pentru locurile natale, urez sanatate, pace si prosperitate cetatenilor romani de etnie maghiara din Romania. Folosesc acest prilej pentru a sublinia contributia importanta pe care minoritatea maghiara o aduce societatii…

- Posta Romana va participa, in perioada 18-20 mai 2022, la cea de-a opta editie a expo-conferintei internationale Black Sea Defense & Aerospace - BSDA 2022, eveniment unde isi va face cunoscuta oferta de business in calitatea sa de cel mai mare operator national in domeniul logisticii. Fii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat un cetatean sirian, cu rezidenta in Olanda, care a sprijinit doi conationali in trecerea ilegala a frontierei din Bulgaria in Romania, urmand sa-i transporte in vestul Europei. Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…