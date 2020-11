Black Friday/Circa două treimi din totalul comenzilor plasate pe evoMag au fost plătite online cu cardul Aproape doua treimi dintre comenzile plasate de Black Friday prin intermediul evoMag au fost platite online, cu cardul, arata datele retailerului, transmise vineri AGERPRES.



In ceea ce priveste modalitatea de a comanda produse, 70% din totalul acestora au fost plasate de pe dispozitive mobile.



Potrivit sursei citate, 68% dintre comenzi au fost efectuate de catre barbati, restul de 32% de catre femei.



Cele mai vandute produse au fost telefoanele mobile, televizoarele LED, laptopurile, electrocasnicele mari si componentele PC.



