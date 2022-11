Black Friday la jumătatea zilei a adunat vânzări de 316 milioane lei Vanzarile de Black Friday continua sa creasca și se apropie de estimarile companiilor. eMag, cel mai mare retailer online, a estimat vanzari de 639 milioane lei pentru acest eveniment, iar mare parte din calculele PayU, prezentate mai jos, se bazeaza pe vanzarile eMag. Datele reprezinta vanzarile pana la ora 16.30. Cat se cumpara online de Black Friday 2022 in Romania? Numarul de tranzacții: ~581.000; Valoarea totala a volumelor tranzacționate: ~316 mil RON ; Minutul de aur: 7.150 tranzacții ora 7.34; dubla fața de anul trecut Valoarea medie a coșului de cumparaturi: 544 RON; Tranzacții achiziționate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

