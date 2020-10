Stiri pe aceeasi tema

- Pallas, cu magazinul online oficial pallas.com.ro, a obtinut din partea publicului feminin, intr-un timp foarte scurt, popularitatea mult dorita. Acum a pregatit o categorie vasta de produse compusa din modele de incaltaminte de toamna - intocmai ceea ce publicul cauta in acest moment. Moda…

- Peste 1.700 de articole textile, incaltaminte sport, articole de marochinarie si parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, dar susceptibile a fi contrafacute, au fost confiscate de politistii de frontiera de la PTF Giurgiu. Marfa a fost gasita la doi cetateni romani si doi cetateni turci,…

- Doua capodopere ale picturii vechi romanești sunt scoase la licitație in cel mai mare eveniment al pieței romanești de arta din aceasta toamna. Operele care innobileaza Licitația de Toamna - Top 100 Mari Maeștri ai Artei Romanești, din 22 octombrie, sunt realizate acum 200 de ani de catre cel mai…

- Luna martie 2020 a testat abilitațile de adaptabilitate atat ale magazinelor, cat și ale dezvoltatorilor de soluții software pentru online marketing, urmand ca, in aprilie, sa fie testata capacitatea acestora de a face fața volumului imens de munca, a...

- Colectiile Muzeului Zoologic al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) s-au imbogatit recent cu o colectie valoroasa de fluturi - Colectia de Lepidoptere Marg-Wladimir Manoliu. Colectia este una importanta si valoroasa din punct de vedere stiintific, cuprinzand numeroase specii de fluturi…

- Controversa apriga "Sa incepem școlile in plina pandemie?" a mai traversat metropolele, satele și mințile oamenilor. In 1918, pe timpul gripei spaniole, in ciuda contestarilor, oficialii din domeniul sanatații publice din New York și Chicago au decis ca copiii ar fi mai bine protejați in salile de clasa…

- Poliția municipiului Suceava a fost sesizata, marți seara, cu privire la faptul ca doi barbați au furat mai multe parfumuri dintr-un magazin de profil, aflat in incinta complexului comercial Iulius Mall Suceava. Personalul de paza i-a urmarit pe cei doi prin incinta complexului, fara insa a-i putea…

- Casa Vergu Manaila, una dintre cladirile emblematice ale municipiului Buzau, a fost transformata in locuința tradiționala din spațiul buzoian și redata circuitului public. La deschiderea colecției au fost prezente și oficialitați locale. Colecția de etnografie și folclor de pe strada Razboieni este…