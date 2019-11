Black Friday 2019, Fashion Days, vânzare uriașă în primele ore de REDUCERI "Preconizam sa avem vanzari de peste 44 de milioane de lei pana la sfarstul zilei", a declarat Robert Berza, General Manager al Fashion Days, potrivit Mediafax. Compania a vandut in primele 3 ore ale campaniei aproximativ 70.000 de produse. In total, valoarea comenzilor se apropie de 16 milioane de lei, cu 20% peste estimari. "Valoarea medie a unui comenzi plasate este 465 de lei, iar valoarea medie a unui produs este de 225 de lei. Comenzile totale la finalul zilei, ne asteptam sa insumeze 44 de milioane de lei, de asemenea preconizam ca vom vinde peste 170.000 de produse pana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru bugetari, salariile se vor majora si in 2020. O varianta care este luata in calcul este ca incepand de anul viitor, valoare salariului minim brut pe economie sa se faca in raport cu salariul mediu brut. In acest sens va fi modificat codul muncii unde va fi prevazut ca salariul minim…

- Numarul firmelor radiate a crescut pana la inceputul lunii trecute cu peste 46%, comparativ cu perioada similara din 2018. Astfel, s-a a ajuns la 78.733 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele opt luni ale anului cu peste 46%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 78.733 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Activitatea microintreprinderilor din Romania a inregistrat, in ultimii 5 ani, evoluții contradictorii reflectate in cifra de afaceri, a forței de munca, a profitabilitații, a situației financiare, precum și a evoluției acestui segment de companii, potrivit unui studiu realizat de Instant Factoring.…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Bucuresti (inclusiv Ilfov), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin.Conform…

- București conduce in topul celor mai creditate regiuni și județe din Romania. Mai bine de jumatate din imprumuturile acordate in lei de banci catre firme și populație au mers in Capitala și alte cinci orașe mari ale țarii. Finanțarile in aceste zone au atins la finalul lunii iulie valoarea de 96,5 miliarde…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Ilfov (inclusiv Bucuresti), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin. Conform Ziarului…

- Majoritatea creditelor in lei acordate de bancheri populatiei si companiilor sunt concentrate in 6 judete, puternic urbanizate, Bucuresti (inclusiv Ilfov), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi adunand la finele lunii iulie finantari de 96,5 mld. lei, reprezentand mai mult de jumatate (56,5%) din totalul…