Black Friday 2019. Cum să nu cazi în capcana comercianţilor şi să beneficiezi de chilipiruri Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului a elaborat un ghid al cumparaturilor sigure pe internet și in magazinele fizice. Astfel, pentru cei care cumpara online, sfatul principal dat de ANPC este sa se acorde maxima atenție tuturor detaliilor menționate de vanzator și sa verifice prețurile prin consultarea site-urilor care afișeaza prețuri comparative pentru același produs. De asemenea, consumatorii ar trebui sa verifice : stocul existent; prețul afișat pe site și daca acesta este integral (conține sau nu TVA); daca prețul include și costul de livrare, cheltuielile de livrare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

