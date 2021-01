Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a inceput, in perioada in care a guvernat, un proces de modernizare și dezvoltare a satului romanesc și a comunitaților urbane subfinanțate, iar fiecare localitate din județul Alba a primit finanțare pentru cel puțin o investiție de baza, ce are ca scop creșterea calitații vieții,…

- Pro Romania Buzau a lansat platforma www.buzauluniversitar.ro . Acesta este site-ul oficial al inițiativei „Buzaul Universitar”, un proiect ProRomania Buzau, pentru viitorul județului și al Romaniei. Partidul Pro Romania s-a angajat „sa aduca Politehnica in Buzau”. Buzau este un județ campion al șomajului…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, considera ca fara predictibilitate si fara masuri sanitare adaptate activitatii scolare in vederea reluarii in siguranta a cursurilor "fata in fata", suspendarea activitatii fizice in scoli nu este "suficienta"."Decizia pe care a luat-o Guvernul de a…

- Fundatia PRO NATURA Bistrita deruleaza in perioada 10.11.2020-25.11 2020 proiectul "Sport in natura, mod de educatie si dezvoltare personala" proiect castigat in cadrul Concursului Local de Proiecte de Tineret din Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud. Proiectul ...

- Din Septembrie incoace, proiectul Connect:ED se straduiește sa ofere cate o șansa la educație pentru cat mai mulți elevi din familii defavorizate din satele din imprejurimile Turzii exclusiv pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Parlamentul European a adoptat joi, cu 593 voturi „pentru”, rezolutia privind educatia in contextul pandemic actual, realizata la propunerea europarlamentarului PSD Victor Negrescu. Documentul sustine necesitatea suplimentarii alocarilor bugetare pentru educatie la nivel national si european, reiterand…

- La 15 octombrie s-a desfașurat ziua ușilor deschise „Clasa Viitorului” – eveniment online in cadrul caruia a fost lansata cea de-a III-a ediție a proiectului național de educație digitala. In cadrul acestei ediții, vor fi selectate, in baza de concurs, 10 instituții de invațamint, cu excepția celor…