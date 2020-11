Stiri pe aceeasi tema

- Un secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice castiga intr-o luna cat castiga altii intr-un an si jumatate, iar altul cumuleaza, legal, functii in mai multe ministere. Directorii companiilor municipale din Capitala ocupa mai multe fotolii in acelasi timp, iar la final de an numara indemnizatiile…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a transmis, duminica, un mesaj pentru liderul PSD, Marcel Ciolacu: „Domnule Ciolacu, AJUNGE! Somez PSD sa opreasca terorismul economic. Toate partidele care in acest moment dificil pentru economia globala forțeaza creșterea deficitului bugetar…

- Potrivit datelor INS – Institul Național de Statistica, veniturile totale medii lunare ale populației per gospodarie au fost de 5.077 lei in al doilea trimestru din acest an, iar, in medie, cheltuielile lunare au ajuns la 4.163 de lei lunar/gospodarie, asta eprezentand 82% din nivelul veniturilor totale.…

- Primul pe lista PSD pentru Consiliul General in București, fostul premier Petre Roman a dezvaluit, la TVR, de ce a pierdut Gabriela Firea."Cand ești in alegeri trebuie sa promiți oamenilor cum va fi viitorul. Noi nu am avut in aceasta campanie un program de viitor. Eu, daca eram un simplu…

- Cristian Alexandru Albu, candidatul PNL la Primaria Abrud, caștiga fotoliul de primar cu o diferența de circa 20 de voturi fața de urmatorul contracandidat, dupa numaratoarea paralela. In ultimii 8 ani, Primaria Abrud a fost sub conducere PSD. La alegerile locale 2020, la Primaria Abrud au candidat:…

- Ultimul sondaj IRSOP in Capitala inainte de alegeri arata o situatie neobisnuita: desi PNL si USR au impreuna o intentie de vot de aproape 50% pe vot politic, la Primaria Capitalei Gabriela Firea s-ar putea impune la o diferenta mare.Candidati Gabriela Firea 42%Nicusor Dan 35%…

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, prezice ca acesta iși va pierde influența de la varful USR in cazul in care Nicușor Dan va caștiga Primaria Capitalei."De ce sunt dezamagiți multi de opoziția de la noi? Argumentele sunt știute: e nevoie de alianța intre forțele…

- O tanara de 21 de ani din Texas a renunțat la job și a inceput sa posteze filmari cu ea in timp ce imita un caine, pe OnlyFans. Jenna Philips se filmeaza cand consuma mancare pentru caini și alearga dupa jucarii, pentru fanii ei care o platesc, scrie Daily Star. „Ma simt ca un caine.... View Article