Stiri pe aceeasi tema

- „Fiecare roman trebuie sa se gandeasca la ceea ce ii lipsește și ce va avea daca este vaccinat. Aceasta campanie are o tema pe care am promovat-o și pana acum: ”Impreuna invingem pandemia”. E nevoie sa ne vaccinam cu toții ca sa putem invinge pandemia.Astazi introducem un element nou: ce conține vaccinul?…

- La mijlocul lunii martie, Grupul ATP din Baia Mare anunța ca vrea sa produca un autobuz 100% electric in Romania. Acum, e-UpCity, pentru ca aceasta este denumirea lui oficiala, a debutat pe piața in urma unei investiții de 25 de milioane de euro. ATP Bus e-UpCity are omologare europeana, 83 de locuri…

- ATP Trucks Automobile, compania romaneasca producatoare de autovehicule de transport rutier și persoane, a lansat autobuzul electric ATP Bus e-UpCity. Produsul ATP Bus face parte dintr-o noua etapa a investiției demarata in urma cu 4 ani, in valoare de peste 25 milioane euro. Cu o activitate de peste…

- Guvernul de la Paris a amenințat ca ii va pedepsi pe militarii activi care au semnat o scrisoare deschisa in care 20 de generali in retragere il avertizeaza pe Emmanuel Macron ca țara se indreapta spre „razboi civil”, acuza pericolul „islamismului și hoardelor suburbane” și sugereaza o posibila intervenție…

- Federația Romana de Fotbal a lansat Academia Naționala de Fotbal (ANF), care iși propune sa devina cel mai important furnizor de programe educaționale in sport din Romania, oferind un model organizațional pentru sportul romanesc. Prin educarea și profesionalizarea specialiștilor, scopul ANF este sa…

- Formația aradeana B-ton a lansat alaturi de Vartan Garabeian un videoclip pentru piesa „Protect The Land”, care este un cover dupa melodia omonima a celor de la System Of A Down. Compoziția celebrei trupe americane vorbește despre razboi și distrugerea unor valori culturale, iar prin aceasta melodie…

- Formația aradeana B-ton a lansat alaturi de Vartan Garabeian un videoclip pentru piesa „Protect The Land”, care este un cover dupa melodia omonima a celor de la System Of A Down. Compoziția celebrei trupe americane vorbește despre razboi și distrugerea unor valori culturale, iar prin aceasta melodie…

- Un esec strategic nerecunoscut ca atare este cuprins in situatia noastra pandemica, mai exact, in faptul ca, de un an, combatem raspandirea virusului, iar acum avem un nou val de infectii. Esecul ar deveni mai usor de constatat daca am compara situatia noastra cu aceea din India. Sa ne amintim ca gripa…