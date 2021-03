Bittnet va cumpăra 35% din capitalul social al Servodata, companie cehă din industria IT&C, pentru 1,4 milioane euro "Bittnet Systems informeaza investitorii despre semnarea unui acord de investitie tip M&A cu actionarii companiei Servodata a.s. (o companie ce activeaza in industria IT&C din Cehia). Conform planului de investitie, Bittnet va cumpara 35% din capitalul social al Servodata de la Moore Czech Republic, pentru o suma estimata la 1,4 milioane euro, suma ce va fi decontata in actiuni BNET intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social. Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 210 (2) din Legea 31/1990 si art. 87-88 din Legea 24/2017 privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

