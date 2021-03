Bitcoin: Un profesor australian se așteaptă să facă în acest an cu 150 de milioane de dolari mai mult decât Elon Musk Elon Musk, șeful executiv de la Tesla, a anunțat recent achiziția de Bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari SUA (2 miliarde de dolari australieni – A$) de catre companie. Anunțul a stârnit un val de entuziasm și o creștere rapida de preț a controversatei criptomonede.



Saltul de valoare a fost o veste buna pentru Musk pe termen scurt. La un moment dat, investiția în Bitcoin a companiei facea cu un miliard mai mult. Dar va putea fi susținut entuziasmul? Cred ca este o mare probabilitate ca pe parcursul anului viitor prețul Bitcoin sa scada spre valoarea fundamentala,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia Trump a scos la vinzare o casa evaluata la peste 21 milioane de dolari. Este vorba despre o vila din Palm Beach, Florida. Anunțul a fost facut pe Twitter de Eric Trump, unul dintre fiii fostului președinte american Donald Trump. „Abia scoasa la vinzare in Palm Beach, Florida. 1125 South Ocean…

- Elon Musk ofera 100 de milioane de dolari pentru cine reușește sa gaseasca o rezolvare la o problema care ne afecteaza pe toți. Miliardarul vrea sa ofere acești bani celui care reușește sa realizeze cea mai buna tehnologie de captare a carbonului. „Donez 100 de milioane de dolari pentru cea mai buna…

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat anti-Covid. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. „Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este ca sunt eligibil pentru vaccinul COVID-19. Am…

- Bill Gates a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. Fondatorul Microsoft ar fi investit miliarde de dolari in dezvoltarea diverselor vaccinuri in ulimele decenii. …

- La varsta de 65 de ani, Bill Gates s-a vaccinat anti-COVID-19! Fondatorul Microsoft a facut anunțul pe Twitter, unde a publicat și o fotografie din momentul in care i se administreaza prima doza a serului. Americanul este printre cei care au cheltuit sute de milioane de dolari pentru realizarea acestui…

- ​Miliardarul Elon Musk, cel mai bogat din lume, a anunțat, vineri, pe Twitter, ca va dona 100 de milioane de dolari pentru „cea mai buna tehnologie” de captare a emisiilor de carbon, pentru combaterea poluarii. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca ofera 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea celei mai bune tehnologii de captare a emisiilor de dioxid de carbon. Devenit recent cel mai bogat om din lume, acesta a promis ca va da mai multe detalii saptamana viitoare.

- Infractorii au devenit tot mai soficticati in folosirea criptomonedelor in spalarea de bani, sute de milioane de dolari trecand in 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor sa le ascunda urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic,…