Bitcoin trece de pragul de 40.000 de dolari, pentru prima dată în acest an Cea mai mare criptomoneda din lume a ajuns luni la 41.522 de dolari, cel mai ridicat nivel din aprilie 2022, parand sa scape de neincrederea care se instalase pe pietele cripto de la prabusirea FTX si de la alte esecuri ale cripto-intreprinderilor in 2022. O cresrere brusca de 50%, inregistrata la jumatatea lunii octombrie, a „parut sa marcheze o schimbare decisiva de la scaderea din 2022 si inceputul lui 2023”, a declarat Justin d’Anethan – seful departamentului de dezvoltare a afacerilor pentru Asia-Pacific la Keyrock, o firma de creare a pietei activelor digitale. El a spus ca dovezile de cumparare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

