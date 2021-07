Stiri pe aceeasi tema

- Fast and Furious 9 a incasat 70 de milioane de dolari in box-office-ul nord-american in weekend-ul trecut. Datorita restrictiilor COVID-19, box office-ul american s-a prabusit cu 80% anul trecut, potrivit The Hollywood Reporter. Valoarea este suficienta pentru a bate vechiul record din era pandemiei,…

- Potrivit raportului AdEx Benchmark, investițiile in reclame digitale au crescut anul trecut cu 6,3% in Europa, ajungand la nivelul de 70 de miliarde de dolari. Cu o creștere de 34,8%, Turcia a inregistrat cea mai mare creștere la nivel european in privința investițiilor in reclame digitale. Studiul…

- Analistii de pe Wall Street se confrunta cu o sarcina aproape imposibila cand incearca sa prezica traseul efectuat de Bitcoin, scrie Bloomberg, dupa ce piata crypto a pierdut 1.000 miliarde de dolari in ultimele saptamani.

- Criptomoneda ether „are o șansa mai buna” de a deveni un produs decât bitcoin, afirma profesorul Aswath Damodaran de la Universitatea New York, potrivit CNBC.„Daca viitorul va fi în tranzacțiile blockchain - și ether o sa fie un lubrifiant mai bun al acelor tranzacții…

- In valoare de aproximativ 40.000 de dolari, miercuri, bitcoin a pierdut circa 17.000 de dolari de la inceputul saptamanii trecute si s-a depreciat cu aproape 40% fața de nivelul istoric de 64.870 de dolari, atins in data de 14 aprilie.Deprecierea bitcoin afecteaza intreaga piața a criptomonedelor Ethereum,…

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca „mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator”. Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț. „Tesla a suspendat achiziționarea de…

- O criptomoneda care arata și suna la fel ca Bitcoin s-a strecurat in top 10 cele mai mari monede digitale: Bitcoin Cash. Aceasta imparte cea mai mare parte a codului sau cu bitcoin. Dar este semnificativ mai rapid la procesarea tranzacțiilor. Criptomoneda a crescut mai mult de 11% joi și peste 300%…

- Ether, moneda virtuala asociata cu blockchain-ul Ethereum, a atins un nivel record de 3.474 de dolari, continuand un raliu de aproape 360% anul acesta, anunța Mediafax. Interesul in criptomonede a explodat in ultimul an pe masura ce Bitcoin-ul a continuat sa creasca intr-un ritm fara precedent,…