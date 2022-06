Bitcoin, în cădere liberă: A scăzut sub 20.000 de dolari Bitcoin a scazut, sambata, cu 6,53%, pana la 19.106,37 dolari la ora 0734 GMT, și a pierdut 1.334,33 dolari fața de inchiderea precedenta, potrivit Reuters. La inceputul zilei de sambata, bitcoin s-a prabușit pana la 19.047,61 dolari, cel mai scazut punct din decembrie 2020, scrie mediafax.ro. Fondurile cripto au inregistrat iesiri de 102 milioane […] The post Bitcoin, in cadere libera: A scazut sub 20.000 de dolari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

