Stiri pe aceeasi tema

- Cursul bitcoin a atins miercuri la un nou nivel istoric – 66.273 de dolari -, in urma lansarii unui produs financiar cu privire la aceasta criptomoneda pe Wall Street – o etapa istorica in democratizarea acesteia, relateaza AFP. Aceasta criptomoneda – care valora mai putin de un dolar in urma cu 12…

- Am trait 12 ani in SUA, țara in care mai toți prietenii mei, rudele soției și colegii de facultate sau de job erau investitori la bursa. Am fost și raman fascinat de acest fenomen. Pulsul economiei americane bate pe ritmul dictat de Wall Street, iar bursa de la New York se adreseaza unui public extrem…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, pe fondul avansului actiunilor din domeniul tehnologiei, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 1,12%, ajungand la valoarea de 34.763,19 puncte, in crestere cu 385,38 puncte fata de valoarea inregistrata…

- Investitorii sunt zbuciumați de volatilitatea din piața crypto, pe masura ce SUA și China, cele mai mari doua economii ale lumii, incearca sa controleze piața monedelor digitale. China a zguduit piețele financiare saptamana trecuta, anunțand ca toate tranzacțiile legate de criptomonede vor fi considerate…

- Emma Raducanu, caștigatoarea US Open, și-a indeplinit o dorința mai veche inainte de a pleca din New York. Tanara a vizitat celebra Bursa de pe Wall Street, unul dintre principalele motoare financiare ale lumii. Intre timp, ea s-a intors la Londra, unde se va odihni o perioada inainte de a relua antrenamentele

- Cotatia bitcoin a urcat duminica cu 0,49-, ajungand la 50.188,40 dolari, o crestere de 245,24 dolari fata de cotatia de sambata, transmite Reuters. Cea mai importanta moneda digitala a inregistrat o crestere de 81- fata de cea mai scazuta valoare din acest an, de 27.734 dolari, in data de 4 ianuarie.…

- Cotatia bitcoin a urcat duminica cu 0,49%, ajungand la 50.188,40 dolari, o crestere de 245,24 dolari fata de cotatia de sambata, transmite Reuters. Cea mai cunoscuta moneda digitala a inregistrat o crestere de 81% fata de cea mai scazuta valoare din acest an, de 27.734 dolari, in data de 4 ianuarie.…

- Bursa din New York a încheiat în scadere sesiunea de marți, trasa în roșu de preluarea profitului și de politica Chinei privind giganții tehnologici, înainte de ieșirea de miercuri a bancii centrale a SUA (Fed), potrivit AFP.Dow Jones a scazut cu 0,24% pâna la 35.058,52…