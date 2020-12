Bitcoin a atins o valoare record: aproape 83.000 de lei. Creștere semnificativă pe piețele online internaționale Bitcoin a atins miercuri valoarea de 20,723 de dolari. Cel mai mare preț al zile a fost de 20,890 dolari și a depașit recordurile anterioare. La valoarea exprimata in lei, moneda a ajuns la 82.926 de lei. Criptomoneda a caștigat peste 170% in acest an, susținut de cererea investitorilor atrași de potențialul sau de caștiguri […] Citește Bitcoin a atins o valoare record: aproape 83.000 de lei. Creștere semnificativa pe piețele online internaționale in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

