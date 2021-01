Stiri pe aceeasi tema

- Resursele planetei nu sunt nelimitate, asa ca noi suntem indemnati sa reciclam cat mai mult si cat mai corect, atat pentru a proteja mediul inconjurator, dar si pentru a proteja materiile prime care exista in jurul nostru. Cu relativ putin efort de a separa gunoiul, putem ajuta la reducerea poluarii,…

- Colectarea selectiva a deșeurilor ramâne o alternativa pe cât de ecologica și benefica, pe atât de problematica. Jocul în trei între administrația locala, operatorii de salubritate și cetațeni pare a fi mult…

- Salubritate 2000 S.A., operator al serviciului de salubrizare in municipiul Pitești, aduce in atenția abonaților casnici faptul ca, incepand cu data de luni, 04 ianuarie 2021, colectarea deșeurilor reciclabile se va efectua saptamanal, menținand aceleași zile din saptamana in care avea loc colectarea…

- In ședința extraordinara a Consiliului Județean Giurgiu din data de 22 decembrie 2020 a fost aprobat proiectul de hotarare privind inființarea unei societați comerciale cu unic asociat CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, cu capital social de 2 000 000 lei și obiect principal de activitate legat de colectarea…

- Noi puncte gospodarești modulare pentru colectarea selectiva a deșeurilor au fost aduse la Cluj. Acestea suplimenteaza punctele gospodarești existente in vederea încurajarii colectarii selective a deșeurilor. Primaria municipiului…

Incepand cu data de 08 Decembrie Primaria Municipiului Turda impreuna cu operatorul de salubritate Prival urmeaza sa demareze un proiect-pilot de colectare selectiva, constand in colectarea separata

- Incepand cu data de 08 Decembrie Primaria Municipiului Turda impreuna cu operatorul de salubritate Prival urmeaza sa demareze un proiect-pilot de colectare selectiva, constand in colectarea separata a deșeurilor in

- Actiunea vizeaza strazile din municipiul Galati unde se realizeaza colectarea deseurilor din poarta in poarta si va fi realizata de catre Ecosal Galati, care va prelua aceste deseuri si le va transporta la statia de sortare pentru a fi ulterior reciclate.