Bistriţa-Năsăud: Turist decedat după ce a fost lovit de fulger; un altul, transportat la spital Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un fulger pe raza orasului-statiune Sangeorz-Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. Este vorba despre un turist din Timisoara si de un altul din Cluj-Napoca, care se aflau pe strada cu izvoarele de apa minerala pentru care este renumita statiunea, au stabilit politistii. La locul solicitarii au fost mobilizate un echipaj al Ambulantei si doua echipaje SMURD, inclusiv cel de terapie intensiva mobila. Barbatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

