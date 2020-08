Bistrița-Năsăud: Trei decese, dintre care DOUĂ fără comorbidități, în ultimele 24 de ore Avem 1.110 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Noua persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-au inregistrat și trei decese. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.256 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost inregistrate 10 cazuri noi de infecție cu coronavirus. Astfel, de la inceputul pandemiei pana in acest moment 1.110 bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Fața de ultima raportare,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avem 1.110 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Noua persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-au inregistrat și trei decese. La nivel național, in același interval de timp, au…

- DSP BN nu a raportat astazi nici un caz de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul bistrițenilor infectați cu COVID-19 ramane neschimbat fața de raportarea de ieri. Pana la aceasta data județul Bistrița-Nasaud a inregistrat 1.089 de cazuri de infecție cu COVID-19. In ultimele 24 de ore patru…

- Avem 1.089 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 12 persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate…

- Avem 1.079 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore opt bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 11 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.189 de cazuri noi de infecție.…

- DSP BN a raportat azi 11 cazuri noi de COVID 19, inregistrate in ultimele 24 de ore, la nivelul județului. Printre cei diagnosticați pozitiv se afla și un polițist, doi asistenți medicali și o persoana- personal auxiliar al unei unitați medicale. Numarul total de cazuri COVID 19 de la inceputul pandemiei…

- Avem 1.048 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 15 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 17 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.409 de cazuri noi de infecție.…

- Inca 5 decese din cauza COVID-19 in Argeș. Azi, doar 35 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astazi, 18 august a.c., ora 9.00, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Argeș, Instituția Prefectului – Județul Argeș informeaza ca situația epidemiologica se prezinta astfel:…

- Avem 1.020 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore patru bistrițeni au fost infectați cu coronavirus. Nici o persoana nu a fost declarata vindecata și externata. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.087 de cazuri noi de infecție. In ultimele…