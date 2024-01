Bistrița-Năsăud, sub COD GALBEN în următoarele zile! Cum va fi vremea Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de viscol, valabila in intervalul 24 ianuarie, ora 18 – 26 ianuarie, ora 10. Potrivit meteorologilor, la munte, indeosebi la altitudini de peste 1700 m, vantul va avea intensificari cu rafale de 80…100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusa. Totodata, meteorologii au emis o informare meteo de intensificari ale vantului, precipitații mixte și polei in zonele joase, predominant ninsori la munte, pentru intervalul 24 ianuarie, ora 16 – 26 ianuarie, ora 10.Incepand din dupa-amiaza zilei de miercuri (24 ianuarie),… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

