- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației (MLPDA) anunța ca Agenția Naționala pentru Locuinței (ANL) a recepționat, luni, 24 de locuințe ce pot fi inchiriate de medicii tineri, in orașul Beclean. Investiția a fost de peste 3 milioane de lei, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii este implementat de Agenția Naționala pentru Locuințe, instituție aflata sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației și in municipiul Targu Mureș. Pe 2 martie 2020, Guvernul Orban a aprobat indicatorii…

- Guvernul Orban susține investițiile din Județul Mureș. Investim in viitorul tinerilor, investim in viitorul lor și al nostru. Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii este implementat de Agenția Naționala pentru Locuințe, instituție aflata sub autoritatea Ministerului…

- Hotararea de Guvern, privind transmiterea unei parți din imobilul 1252, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apararii Naționale (MApN), in domeniul public al Municipiului Lugoj, a fost publicata in Monitorul Oficial. Hotararea prevede ca in urmatorii cinci ani,…

- In Alexandria vor fi construite alte 70 de locuințe ANL destinate tinerilor in Social / on 09/06/2020 at 12:03 / Primaria municipiului Alexandria a emis autorizația de construire pentru 70 de apartamente, destinate tinerilor, ce vor fi construite in str. Dunarii, zona Han- Pepiniera, etapa I. Totodata,…

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a receptionat, marti, 30 de spatii locative pentru tineri in municipiul Sighetu Marmatiei, informeaza institutia printr-un comunicat de presa. ‘Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii…

- Comunicat de presa Aprilie 2020 Inceperea implementarii proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente ” COD SMIS 126783 Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de…