Bistrița-Năsăud: 10 cazuri pozitive, printre care un elev și un profesor și 26 bistrițeni externați Avem 1.478 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 26 persoane au fost externate din spital. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.438 cazuri noi de infecție. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost inregistrate 10 cazuri noi de infecție cu coronavirus, printre care un elev de la Liceul Sanitar Bistrița și un profesor de Școala Gimnaziala Petriș, comuna Cetate. Astfel, de la inceputul pandemiei pana in acest moment 1.478 de bistrițeni au fost confirmați… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

