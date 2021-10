Bistrița a trecut de incidența de 6 la mia de locuitori. Care sunt noile măsuri care se aplică Municipiul Bistrița a trecut de pragul de 6 la 1000 de locuitori, in ce privește imbolnavirea populației cu COVID. Orașul Nasaud și alte patru comune au rata de infectari cuprinsa intre 7,05 și 9,47. Afla care sunt noile masuri impuse de autoritați. Se permite desfașurarea unor activitați cu participarea doar a persoanelor vaccinate sau trecute prin boala. Pana la 50% din capacitatea maxima a spațiului, cu purtarea maștii de protecție, sunt permise: activitațile in cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte activitațile instituțiilor publice sau private de cultura care… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

