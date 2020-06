Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Inalțarii Domnului se sarbatorește la 40 de zile dupa Invierea Domnului și nu are o data fixa in calendar. Aceasta zi sfanta este cunoscuta si sub numele de Ispas și marcheaza momentul in care crestinii se saluta unul pe celalalt cu „Hristos S-a inaltat!“ si „Adevarat S-a inaltat!“. Aceasta…

- IPS Teodosie a ținut predica dupa Sfanta Liturghie de la Catedrala Arhiepiscopala "Sf. Ap. Petru și Pavel" din Constanța in fața unui public numeros, in prima duminica dupa cele doua luni de stare de urgența in care credincioșii nu au avut acces la slujbe. Dupa episodul in care a impartașit copiii,…

- Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim s-a intamplat in dimineata zilei de 7 mai 351, in timpul imparatului Constantiu, fiul Sfantului Constantin cel Mare. Crucea luminoasa s-a intins de la Golgota si pana la Muntele Maslinilor, pe o distanta de aproximativ 9 km, stralucind mai tare decat…

- Mesajul consilierului județean, președinte PMP Farcașa, Daniel Decebal cu ocazia Sarbatorilor Pascale! Incheiem Saptamana Patimilor, zile de grea suferința pentru Fiul lui Dumnezeu și de speranța pentru noi, speranța la sanatate, la fericire, la bunastare și cel mai important lucru, la viața. Sarbatoarea…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie a transmis traditionala Pastorala de Paste, intitulata in acest an "Invierea lui Hristos ndash; ridicarea firii noastre din suferinta si moarteldquo;. Iubitului cler, cuviosului cin monahal si poporului lui Dumnezeu din intreg cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului,…

- Preacucernici Parinti si iubiti credinciosi,Hristos a inviat! Vestirea „Hristos a inviat”, care exprima esența credinței creștine, rasuna astazi ca niciodata in bisericile noastre goale de credincioși. Totuși aceștia o aud pe canalele mediatice și raspund cu convingere nestramutata:…

- Sfantul Mucenic Codrat a fost nascut in munti, din cauza persecutiilor impotriva crestinilor din secolul al III- lea. Dupa nasterea acestuia, mama sa Rufina, o femeie binecredincioasa, a trecut la cele vesnice. Codrat a fost hranit in chip minunat: un nor ii picura roua in gura. Dupa cum Dumnezeu i-a…