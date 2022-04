Biserica Ortodoxă Română explică: De ce se amână sărbătorirea Sfântului Gheorghe în acest an Romanii care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu isi vor mai serba anul acesta onomastica in ziua de 23 aprilie, ci in 25 aprilie, care coincide cu a doua zi de Sfintele Pasti. Sunt vizați aproape un milion de romani, conform Basilica.ro. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane explica motivul acestei schimbari, și anume ca ziua respectiva coincide cu Sfanta și Marea Sambata, iar atunci cand sarbatorirea sfinților mari este in Vinerea Mare sau Sambata Mare aceasta sarbatoare este transferata a doua zi de Paști. „Anul acesta, ziua de pomenire a Sfantului Mare Mucenic Gheorghe coincide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de romani care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu-și vor mai serba anul acesta ziua onomastica pe 23 aprilie, așa cum se obișnuia pana acum, ci pe 25 aprilie. Data coincide cu a doua zi de Paști. Biserica ortodoxa Romana a schimbat de urgența data, reprezentanții instituției…

- Aproape un milion de romani care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu isi vor mai serba anul acesta onomastica in ziua de 23 aprilie, ci in 25 aprilie, care coincide cu a doua zi de Sfintele Pasti. Motivul pentru care are loc aceasta schimbare este acela ca ziua de cinstire a Sfantului Gheorghe…

- Aproape un milion de romani care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu isi vor mai serba anul acesta onomastica in ziua de 23 aprilie, ci in 25 aprilie, care coincide cu a doua zi de Sfintele Pasti. Motivul pentru care are loc aceasta schimbare este acela ca ziua de cinstire a Sfantului Gheorghe…

- Aproape un milion de romani care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu isi vor mai serba anul acesta onomastica in ziua de 23 aprilie, ci in 25 aprilie, care coincide cu a doua zi de Sfintele Pasti. Motivul pentru care are loc aceasta schimbare este acela ca ziua de cinstire a Sfantului Gheorghe…

- Un barbat din București a dat aproape 50.000 de lei la vrajitoare, cu speranța ca-l vor ajuta sa-și rezolve problemele personale. Poliția a intervenit și a reținut doua femei, sub acuzația de inșelaciune.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța lansarea licitației pentru reabilitarea a 212 km de conducta de termoficare, cu un orizont de timp de 4 ani pentru proiectare și execuție: „La finalul proiectului vom putea spune, in sfarșit, ca problema termoficarii e rezolvata in Capitala”, noteaza…

- Centrele de recoltare a probelor biologice de la persoanele din București cu simptomatologie sugestiva pentru SARS-Cov-2 sunt deschise intre orele 10.00 - 20.00, informeaza Ministerul Sanatații.

- Pierderea timpului la cozile de la ghișee nu este o noutate. Din pacate, romanii sunt nevoiți in continuare sa mearga la ghișee pentru a-și rezolva problemele cu statul. Aici se confrunta de cele mai multe ori cu cozi la ghișee. O cercetare realizata de Asociația Romana pentru Smart City, citata de…