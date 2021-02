Stiri pe aceeasi tema

- Un extremist israelian a atacat cu o piatra sediul Bisericii Ortodoxe Romane din Ierusalim, fiind surprins de camerele de surpraveghere din zona. Acesta a luat un bolovan și a incercat sa darame emblema Patriarhiei Romane. Actul a fost catalogat ca un „act terorist”.

- Un extremist israelian a fost surprins de camerele de supraveghere din cartierul Musrara, Ierusalimul de Est, in timp ce incerca sa sparga usa lacasului de cult cu un bolovan. Acesta a vrut sa dea jos emblema Patriarhiei Romane, reușind sa indoaie si crucea. Patriarhul Teofil al Ierusalimului a condamnat…

- Biserica romaneasca din Ierusalim care este, totodata, și Reprezentanța Patriarhiei Romane la Ierusalim a fost atacata, in urma cu cateva zile, de un extremist religios israelian. Acesta a incercat sa sparga porțile cu un pietroi, a vandalizat crucea și a distrus o camera de supraveghere. Actul…

- Inalt Preasfintitul Calinic, arhiepiscopul Argesului si membru al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, a declarat in exclusivitate pentru „Adevarul”, dupa decesul unui bebelus la botez, ca va fi luata „hotararea cea mai potrivita pentru evitarea nedoritelor accidente”

- STIRIPESURSE.RO a prezentat, in exclusivitate, documentul prin care Patriarhul Daniel le cere ierarhilor Bisericii Ortodoxe Romane sa distribuie, in eparhiile lor, o broșura despre vaccin și vaccinare primita de la Ministerul Sanatații. La cateva zile dupa decizia Patriarhului, Ministerul Sanatații…

- Conducerea Bisericii Ortodoxe critica decizia partidului Pro Romania de a realiza calendare bisericești cu sigla partidului și slogane politice și de a le distribui populației. In replica, Victor Ponta susține ca partidul sau s-a gandit la oamenii cu venituri mici care nu-și permit sa dea bani pe așa…

- "Am votat pentru deschiderea piețelor. M-au convins colegii mei prin mesajele de pe grupul de WhatsApp și prin votul lor favorabil din comisiile de specialitate. Ca in plen au votat precum degetul ridicat e alta problema și nu e a mea, pe mine m-au convins atunci cand au gandit și am votat "pentru"…