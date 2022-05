Stiri pe aceeasi tema

- America va depasi o „linie rosie" daca va trimite artilerie cu rachete cu raza lunga de actiune in Ucraina, a avertizat astazi presa de stat rusa, amenintand cu un „raspuns foarte dur" al Kremlinului. Olga Skabeieva, cunoscuta ca fiind „trompeta lui Putin", a transmis un avertisment dur dupa ce s-a…

- Dmitri Peskov a subliniat ca Rusia nu a fost instiintata in legatura cu o astfel de initiativa, pe care a calificat-o ca fiind ”ilegala, ostentativa si care, desigur, va necesita un raspuns adecvat”. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a mai spus ca soldatii ucraineni care s-au predat la otelaria Azovstal…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat miercuri ca tari membre NATO doresc un razboi de durata in Ucraina pentru a slabi Moscova, informeaza AFP. „Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a apreciat seful diplomatiei turce. „Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat ca tari membre NATO doresc un razboi de durata in Ucraina pentru a slabi Moscova.„Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a apreciat seful diplomatiei turce.„Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat Cavusoglu, in timp ce negocierile…

- Rusia aduce un mesaj halucinant pentru Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a facut un anunț incredibil. Dmitri Peskov a subliniat ca Rusia ar putea declara ,,razboi” Ucrainei in contextul in care trupele militare sub conducerea lui Putin au invadat deja țara vecina de aproape doua luni. ,,Ele…

- Furnizarea de arme Ucrainei va afecta negocierile de pace, afirma purtatorul de cuvant al Kremlinului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Unii preoții moldoveni care slujesc la biserici ce aparțin Mitropoliei Moldovei și care justifica invazia Rusiei in Ucraina pot fi trași la raspundere penala. Acești preoți promoveaza informații false despre razboiul dus de Rusia impotriva Ucrainei, raspandind aceleași mesaje ca și propaganda Kremlinului,…

- Informația publicata miercuri noapte de tabloidul german Bild nu a fost confirmata de oficialii de la Moscova sau de cei de la Beijing.Avionul ministrului rus de externe Serghei Lavrov trebuia sa ajunga joi la Beijing. Dar aeronava s-a intors la jumatatea drumului, deasupra Novosibirsk (Siberia). Astfel,…