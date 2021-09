Stiri pe aceeasi tema

- Cimitirul evreiesc si sinagoga de la Alba Iulia sunt cele mai vechi din Transilvania si printre cele mai vechi din Romania. Activitatile de restaurare derulate in ultimii ani le-au transformat in veritabile obiective turistice, prea putin vizitate avand in vedere valoarea istorica a acestora.

- Violeta Stoica Slujba sfințirii noii catapetesme a celui mai vechi lacaș de cult din Ploiești – Biserica Domneasca, ctitorita de domnitorul Matei Basarab in urma cu 382 de ani – a adunat laolalta sute de credincioși din Ploiești, dar și din alte localitați ale județului Prahova. O zi de o mare insemnatate…

- PS Ieronim Sinaitul a fost marți delegatul Patriarhului Romaniei, la Hramul Manastirii „Inalțarea Sfintei Cruci”-Caraiman din județul Prahova. Episcopul vicar patriarhal a oficiat Sfanta Liturghie in pridvorul bisericii mari a manastirii, la poalele muntelui pe care se inalța „Crucea comemorativa…

- „Pentru ca ne aflam la inceput de an bisericesc, in mod firesc, Biserica ii invita pe creștini la rugaciune”, a spus Arhiepiscopul Ciprian in prima zi de septembrie la Catedrala Voievodala „Adormirea Maicii Domnului” din Buzau. „Acesta este motivul pentru care astazi (n.r.: 1 septembrie 2021)…

- Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul a slujit marti la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Mizil, potrivit basilica.ro. In lacasul de cult se afla la inchinare un fragment din moastele Sfantului Gheorghe Pelerinul, cinstit de Biserica Ortodoxa in 17 august. Despre Gheorghe…

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, este unul din Praznicele Imparatești ale Bisericii Ortodoxe, sarbatorit in fiecare an in ziua de 15 august. Aceasta sarbatoare comemoreaza moartea, invierea și slavirea Maicii Mantuitorului. Sarbatoarea marturisește ca Maica Domnului „a fost luata” de Dumnezeu in…

- Inalțam doxologie lui Dum­nezeu, Cel in Treime inchinat, Care ne-a invrednicit sa ajungem in ziua de sarbatoare, 22 iulie 2021, cand Inaltpreasfintitii si Preasfintitii Parinti ierarhi ai Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, impreuna cu membrii Permanentei Consiliului National Bisericesc…

- Patriarhul Daniel va aniversa joi, 22 iulie, 70 de ani, iar Cristian Leana, unul dintre castigatorii de la Romanii au talent, i-a realizat un portret din peste 700 de cuburi Rubik, informeaza agentia de presa Basilica.Cristian Leana, cunoscut drept Domnu’ Puzzle, a utilizat peste 700 de cuburi Rubik…