- La Iași, au fost prezentate, astazi, concluziile proiectului privind reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontiera de pe granița Romania-Moldova, respectiv Albița – Leușeni, Sculeni – Sculeni și Giurgiulești – Giurgiulești. Președintele Autoritații Vamale Romane, Ion Cupa, a precizat ca…

- Autoritatea Vamala Romana a anunțat ca va derula in luna decembrie operațiunea „Pinocchio”, care vizeaza controale extinse privind traficul de jucarii contrafacute. Lucratorii Autoritații Vamale Romane vor desfașura ample controale pe segmentul importurilor de jucarii, concentrandu-se in principal pe…

- In data de 23 noiembrie 2023, delegația Autoritații Vamale Romane, condusa de dl. Gheorghe Vascea, director adjunct in cadrul Direcției Generale Coordonare și Control Vamal, a participat la prima conferința regionala la nivel inalt in domeniul antifrauda vamala, „Riscuri de Criminalitate Transfrontaliera…

- In data de 16 noiembrie 2023, presedintele Autoritatii Vamale Romane AVR , dl. Ion Cupa, si presedintele Asociatiei Nationale Profesionale a Lucratorilor Vamali din Romania ANPLVR , dl Octavian Relu Botea, au semnat un parteneriat de colaborare. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Vamale Romane,…

- Astazi, la Centrul de Instruire Echipe Canine al Autoritatii Vamale Romane, a fost lansata campania publica anticontrabanda cu mesajul "Legea e buna", derulata in parteneriat de Autoritatea Vamala Romana, Politia de Frontiera Romana, Politia Romana, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Politia de…

- In data de 26 octombrie 2023, la Chisinau, presedintele Autoritatii Vamale Romane, Ion Cupa, a condus delegatia care a participat la masa rotunda organizata de catre Ambasada Romaniei in Republica Moldova. In data de 26 octombrie 2023, la Chisinau, presedintele Autoritatii Vamale Romane, Ion Cupa, a…

- La Chișinau s-a desfașurat cel de-al II-lea Forum Internațional pentru Facilitarea Comerțului „Sprijinirea exporturilor ucrainene prin Coridoarele de Solidaritate”, organizat de Misiunea Uniunii Europene de Asistența la Frontiera in Moldova și Ucraina (EUBAM) in comun cu Serviciul Vamal al Republicii…

- Dl. Ion Cupa, președintele Autoritații Vamale Romane și dl. Igor Talmazan, directorul general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, impreuna cu echipele de experți din cele doua țari au participat, in data de 11 octombrie 2023, la Biroul Vamal de Frontiera Albița, la o intrevedere de lucru in…