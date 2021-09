Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Județean al PNL Timiș are de marți noi membri. In prima ședința in noul format al BPJ al PNL Timiș, a fost extinsa componența acestui for. Urmatorii membrii au fost cooptați:Oana Șandru, Silvia Rotariu, Carmen Bunu, Nicoleta Grubacichi (din partea Organizației de Femei a PNL), Ion Goșa,…

- Organizația Județeana de Femei a PMP Mehedinți a efectuat alegeri interne, in urma carora a fost aleasa noua doamna președinte. Este vorba despre JANINA IULIANA MIJACHE. Doamna este profesor și lucreaza in domeniul educațional de douazeci de ani. Scrutinul este primul din seria ce va preceda alegerile…

- Esec de proportii al conducerii interimare a PNL Timis privind organizarea alegerilor in organizatia Lugoj. Un singur membru liberal a venit la alegerile convocate de tandemul Alin Nica – Danut Groza. Referindu-se chiar la organizatia Lugoj, presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a avut o interpretare…

- ”Este absolut revoltator ce se intampla acolo. Acolo sunt epurari de tip stalinist. Au fost suspendati din functie aproape 20 de membri ai PNL, membri importanti, membri care au participat la toate campaniile, membri care au contribuit la toate rezultatele bune care au fost obtinute la nivelul judetului…

- Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anuntat, miercuri seara, ca a fost demis din functia de presedinte al Organizatiei PNL Lugoj de catre conducerea interimara a PNL Timis. El sustine, intr-o postare pe facebook, ca astfel a fost desfiintat singurul birou politic liberal care a reusit sa readuca…

- Intrunit in aceasta seara, Biroul Politic Judetean (BPJ) interimar al PNL Timis a decis sa-l demita pe Claudiu Buciu din functia de presedinte al PNL Lugoj. De asemenea, Biroul Politic Local al PNL Timis a fost dizolvat. Asa cum deBanat a relatat dimineata, presedintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, totodata…

- Deputatul liberal Claudiu Chira spune ca nu mai poate intra in sediul PNL de pe strada Gheorghe Lazar. Acesta il acuza pe primarul din Sannicolau Mare de aceasta situație. „Incredibil ce se intampla in PNL Timiș. Secretarul general Danuț Groza a schimbat yala de la ușa partidului și a luat cheia.…

