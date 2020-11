Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate marți de Institutul Național de Sanatate Publica arata ca in Romania sunt 375 de focare de COVID-19, totalizand aproape 3.500 de cazuri de imbolnavire, in creștere fața de cele raportate saptamana trecuta. Cele mai multe – aproape 200 – sunt in spitale, in centre pentru copii și batrani…

- Direcția de Sanatate Publica,transmite ca, la nivelul județului Buzau, sunt active patru focare de infecție cu SARS-CoV-2. Este vorba despre focare in trei unitați de invațamant și intr-un centru al Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului. Mai exact, este vorba despre Centrul…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a anuntat, luni, ca in municipiul resedinta si in judet sunt cinci noi focare de infectare cu noul coronavirus, cele mai multe cazuri fiind la Institutul de Psihiatrie Socola. Potrivit unui comunicat de presa, in doua dintre sectiile Institutului de Psihiatrie "Socola"…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a trei focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: 1. ASOCIATIA MICA OPERA A DIVINEI PROVIDENTE IASI: 18 cazuri de persoane confirmate cu noul coronavirus (2 preoti, 3 studenti si 13 elevi) Masuri: Persoanele pozitive au fost evaluate…

- Bacaul „contorizeaza”, azi, o noua depașire a sutei de cazuri de persoane depistate cu COVID-19. Un focar de COVID-19 a fost descoperit la fabrica de confecții Industries Yeld din Bacau, filiala locala a brandului Moncler. Nu mai puțin de 19... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 4287 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul celor confirmați de la inceputul epidemiei, 141 de prahoveni au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova.…

- Alte doua noi focare de COVID 19 sunt in evolutie la Iasi. Potrivit Directiei de Sanatate Publica, la Oficiul Postal de Distribuire Iasi au fost depistate 7 persoane infectate cu noul coronavirus. Angajatii fac parte dintr-un focar ma vechi, initial fiind depistati cu SARS COV 2 doi factori postali…

- Inca un focar de coronavirus a fost declarat la o instituție publica din Buzau. Este vorba despre Biroul Vamal, unde au fost inregistrate trei cazuri de Covid. La nivelul județului Buzau sunt active opt focare. „Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active…