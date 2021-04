Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu cresterea numarului de infectari, paturile din secțiile care trateaza pacienți cu COVID sunt ocupate in totalitate. Containerele din curtea spitalului județean Buzau sunt si ele pline cu pacienti, in timp ce alti suspecti de COVID-19 stationeaza in fața Unitații de Primiri Urgențe, in asteptarea…

- Creșterea la nivel național a infectarilor cu SARS-CoV-2 se reflecta și in spitalele de urgența din orașele mari. In Iași, medicii au sesizat apariția mai multor cazuri, dar majoritatea pacienților care se prezinta la spital sunt deja in stare grava. Oamenii așteapta prea mult acasa inainte sa se testeze…

- Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa sustinuta de presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, vicepresedintele CJ Iasi, Marius Danga si dr. Florin Rosu, manager la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Ministerul Sanatații a confirmat, marți dimineața, al noua-lea deces in randul pacienților care au fost internați la Institutul Matei Balș din București cand a avut loc incendiul. „Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul…

- Pot face vaccinul persoane care, in urma imunizarii impotriva gripei sezoniere, au suferit efecte adverse neurologice? Ne raspunde Egidia Miftode, sef de sectie, Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara au apelat la o noua terapie pentru bolnavii cu plamanii afectati de infectia cu virusul SARS-CoV-2, bazata pe un sistem cu flux mare de oxigen, care presupune astfel o scadere a numarului internatilor care pot ajunge in sectiile…

- Spitalul mobil de la Letcani va fi inchis cateva zile, timp in care vor fi facute lucrari de igienizare si dezinfectie, cei 17 pacienti cu COVID-19 urmand a fi transferati la spitale din municipiul Iasi.Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat, miercuri seara,…