- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat ca guvernul a aprobat in sedinta de aseara preluarea de catre Ministerul Educatiei a tuturor creselor din tara si a decis costul standard per copil in cresa la 15.000 de lei. El spune ca saptamana viitoare va fi adoptata o ordonanta de urgenta privind implementarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern, a fost adoptata o Ordonanta de Urgenta privind preluarea tuturor creselor in sistemul de educatie. El a precizat ca acest proiect de preluare trebuie finalizat pana la 1 octombrie 2021. „Al doilea proiect de OUG…

- Ministerul Muncii va pune presiune maxima pentru ca proiectul adoptat de Guvern privind consumatorul vulnerabil sa fie votat si de Parlament, astfel incat aplicarea masurilor de sustinere sa fie devansate pentru 1 ianuarie 2022, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Vesti bune pentru Lugoj. Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Attila Cseke , a anuntat aprobarea construirii unei crese in municipiul Lugoj. Cresa va fi finantata din fonduri proprii ale MDLPA, in cadrul „Programului national de constructii de interes public sau social, subprogramul…

- Presedintele Consiliului Judetan – Petre Emanoil Neagu a inceput semnalizarea teritoriului Geoparcului Ținutul Buzaului cu montarea indicatoarelor turistice și a panourilor informative. Geoparcul „Ținutul Buzaului” este un teritoriu de dezvoltare sustenabila din județul Buzau, care aspira la titlul…

- Printre sustinatorii lui Mikati se numara si politicianul veteran Saad al-Hariri, care a abandonat un efort de a forma un nou guvern saptamana trecuta, dupa aproape 10 luni de la o alta tentativa, in care nu a reusit sa ajunga la un acord cu presedintele Michel Aoun. Presedintele Aoun urmeaza sa se…

- Cseke Attila a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, daca a fost incheiata evaluarea pentru rectificarea bugetara si care ar fi fondurile de care ar avea nevoie. “Suntem in analiza bugetului. Pot sa va spun ca Ministerul Dezvoltarii are o executie bugetara de 68% la zi, ceea ce…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca incapacitatea actualului Guvern a lasat fara bani Programul Național de Dezvoltare Locala. Ioan Stan a amintit ca ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Cseke Attila, i-a anunțat marți pe beneficiarii ...