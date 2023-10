Birkenstock va stabili preţul ofertei publice iniţiale la nivelul superior al intervalului indicat – surse Compania germana de incaltaminte premium va lua o decizie finala cu privire la pretul IPO la varful intervalului sau de 44 de dolari pana la 49 de dolari pe actiune marti, inainte de debutul actiunilor sale la New York de miercuri, au spus sursele. Birkenstock ar ajunge sa stranga 1,58 miliarde de dolari, la un pret al actiunilor situat la nivelul maxim al intervalului vizat. Sursele au avertizat ca deliberarile sunt fluide si au cerut anonimatul, deoarece chestiunea este confidentiala. Birkenstock a refuzat sa comenteze. Birkenstock este a patra companie majora care a lansat o IPO in SUA in ultimele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Compania si actionarii sai intentioneaza sa vanda cel putin 32 de milioane de actiuni, care ar putea avea un pret intre 44 si 49 de dolari pe unitate, si sa stranga aproximativ 1,58 miliarde de dolari la nivelul superior al pretului, conform unui dosar depus luni la Comisia pentru bursa si valori mobiliare…

- Birkenstock, producatorul german de incaltaminte premium sustinut de firma cu capital privat L Catterton, vizeaza o evaluare complet diluata, de aproximativ 10 miliarde de dolari, in oferta sa publica initiala (IPO) foarte asteptata la bursa din New York, transmite Reuters.Compania si actionarii…

