Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi experti respectati au avertizat ca pandemia de coronavirus va mai dura ceva timp. Dupa ce aceștia au specificat doua variante posibile cu privire la incheierea crizei, Statele Unite ale Americii au autorizat, in regim de urgenta, folosirea medicamentului Remdesivir.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit despre situația pandemiei de coronavirus din Arad și considera ca trebuie luate masuri pentru a nu se repeta scenariul reprobabil din Suceava. 682 de cazuri de coronavirus sunt in acest moment in Suceava (36 de morți și un vindecat)50 de cazuri sunt in Arad…

- „Administrația mea recomanda ca toți americanii, inclusiv cei tineri și in stare buna de sanatate (...) sa evite adunarile cu mai mult de 10 persoane”, a declarat președintele SUA in cursul unei conferințe de presa la Casa Alba. De asemenea, Donald Trump a asigurat cetațenii americani ca…

- Pediatrul Mihai Craiu trage un semnal de alarma in randul parintilor in plina pandemie de Coronavirus. ”NU lasati copiii in grija la bunici”, este mesajul pe care medicul pediatru doreste sa il transmita parintilor.

- Pandemia de coronavirus a devenit un motiv de panica pentru multa lume – nici nu este de mirare ca pe internet circula atat de multe intrebari și mituri cu privire la acest virus . Centers for Disease Control are o secțiune de intrebari și raspunsuri pe site , unde raspund la cele mai apasatoare nelamuriri…

- Europarlamentarul PSD, Chris Terhes, susține ca in Romania va fi o explozie de oameni infectați cu noul coronavirus pentru ca s-au intors foarte mulți romani din Italia, iar Guvernul nu i-a testat pe toți, asta pentru ca mulți n-au fost sinceri și nu au spus de unde vin.Citește și: Traian…

- Cu o zi inainte de asa-numita Super Tuesday (super-marti), mai multe departamente si agentii din guvernul Statelor Unite au emis un comunicat comun neobisnuit, prin care au avertizat asupra amestecului strain in alegeri, transmite dpa preluata de Agerpres. Washingtonul a avertizat actorii straini…

- Premierul desemnat și ministrul interimar de Finanțe, Florin Cițu, arata ca urmarește cu atenție impactul economic la nivel mondial al epidemiei de coronavirus. El susține ca impactul nu poate fi inca calculat, dar face un apel la parlamentari sa dea dovada de prudența și sa nu promoveze proiecte…