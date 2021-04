BioNTech Pfizer a depus cererea de autorizare în UE a vaccinului pentru copii Compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech si partenerul sau american Pfizer au anuntat vineri depunerea unei cereri de autorizare in Uniunea Europeana a vaccinului lor anti-COVID19 pentru grupa de varsta 12-15 ani, deschizand astfel calea unei omologari in iunie, relateaza AFP. In baza unui studiu clinic care arata o "eficienta de 100%" a vaccinului la aceasta categorie de varsta, Pfizer si BioNTech au anuntat intr-un comunicat ca au cerut o "extindere" a autorizatiei, valabila pana acum numai pentru persoanele in varsta de peste 16 ani. Acest proces dureaza in mod obisnuit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

