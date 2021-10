Societatea a semnat o scrisoare de intentie cu Guvernul din Rwanda si cu Institutul Pasteur din Dakar, in Senegal, confirmand astfel un angajament pe care si l-a asumat la sfarsitul lui august, la o reuniune, la Berlin, anunta ea intr-un comunicat. Viitoarea linie de productie, a carei localizare precisa nu a fost comunicata, urmeaza sa fie prima etapa a unui ”nod central intr-o retea de productie descentralizata si robusta in Africa”, anunta societatea cu sediul la Mainz, in vestul Germaniei. Aceasta infrastructura ar putea, initial, sa produca ARN-ul mesager necesar fabrcarii a 50 de milioane…