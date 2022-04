Bine de știut: De ce sărbătorim azi Ziua mondială a Artei Arta se prezinta in nenumarate forme, dar categoriile oficiale, stabilite pentru prima data in Grecia antica, au fost arhitectura, pictura, sculptura, muzica, literatura si dansul, carora li s-a adaugat, in 1911, cinematografia, considerata cea de a saptea arta. Ziua mondiala a Artei este marcata anual, la 15 aprilie, ca o recunoastere a contributiei artelor la imbogatirea culturii si spiritualitatii universale. Instituita la initiativa Asociatiei Internationale de Arta, in cadrul celei de a XVII-a Adunari generale din 2011, de la Guadalajara, Mexic, Ziua mondiala a artei a fost marcata pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

