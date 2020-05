Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Selena Gomez va gazdui o emisiune de gatit in carantina pentu platforma de streaming HBO Max, in care „va naviga pe teritorii necunoscute: sa prepare mese delicioase in timp ce se afla in carantina”.Artista in varsta de 27 de ani va gazdui si produce acest proiect de televiziune,…

- Melodia "bad guy", a artistei americane Billie Eilish, a fost cel mai bine vandut single din 2019, conform cifrelor publicate de Federatia Internationala a Industriei Fonografice (IFPI), citate marti de contactmusic.com. Noile date lansate de IFPI au dezvaluit ca hit-ul…

- Paul McCartney a afirmat recent ca The Beatles a fost o trupa mai buna decât The Rolling Stones, iar Mick Jagger a raspuns aprecierilor lui spunând ca nu exista o competitie între cele doua, fiind foarte diferite si, mai ales, pentru ca una este „incredibil de norocoasa”…

- Meghan Markle și prințul Harry au fost ovationati si aplaudati in picioare la Royal Albert Hall din Londra, unde au participat la unul dintre ultimele lor angajamente publice inainte de a renunta oficial la rangul de membri seniori ai familiei regale britanice. Ducii au intrat la Festivalul de Muzica…

- Lui Lewis Capaldi i-ar placea foarte mult sa faca urmatoarea coloana sonora ‘Bond’, asta in cazul in care „pana atunci nu va deveni complet irelevant” pentru lume. Autorul hit-ului ‘Hold Me While You Wait’ adora piesa principala a noului film ‘Bond’, ‘No Time To Die’, compusa de Billie Eilish și Finneas…

- Justin Bieber și Billie Eilish sunt, fara indoiala, numele din industria muzicala care au reușit sa se faca auzite de foarte tinere. La 15 ani Justin Bieber scotea super-hit-ul „Baby„, iar Billie Eilish lansa, la 14 ani, prima sa piesa, „Ocean Eyes”. Intr-un interviu pentru Apple Music, Justin a inceput…

- La doar doua zile dupa ce a postat pe Twitter cateva acorduri la pian, fara voce, din noua piesa tematica pentru urmatorul film al seriei "James Bond", tanara cantautoare americana Billie Eilish, revelatia ultimei editii a premiilor Grammy, a dezvaluit, vineri, intreaga melodie, ce a fost deja ascultata…

- Aculta acum! Billie Eilish a lansat piesa de pe coloana sonora a filmului James Bond! Billie Eilish (18 ani) a lansat, in sfarsit, mult asteptata piesa de pe coloana sonora a noului film din seria James Bond, No Time To Die. Billie devine astfel cea mai tanara artista care a interpretat vreodata o piesa…