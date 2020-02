Stiri pe aceeasi tema

- Billie Eilish este cu siguranța artista care a schimbat fața muzicii mondiale in 2019. Billie este prima femeie care a caștigat toate cele 4 mari categorii ale premiilor Grammy, fiind, alaturi de fratele sau, FINNEAS, caștigatorii neți ai galei. FINNEAS, care este și producatorul și compozitorul pieselor…

- Billie Eilish este marea caștigatoare a premiilor Grammy care s-au decernat noaptea trecuta la Los Angeles. Adolescenta a caștigat 5 trofee la cea de-a 62-a gala Grammy: cel mai bun album al anului, cel mai bun artist, cel mai bun cantec – cu ”Bad Guy”, cel mai bun album pop și recordul anului. Billie…

- La doar 18 ani, Billie Eilish a reusit sa cucereasca si premiul Grammy la categoria cel mai bun album, duminica seara, in cadrul celei de-a 62-a gale Grammy, eveniment organizat la Los Angeles. Adolescenta s-a impus cu albumul sau "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". La aceasta categoria au mai…

- La doar 18 ani, Billie Eilish a castigat premiul Grammy pentru cel mai bun nou artist, duminica, la Los Angeles, reusind sa se impuna la o categorie la care au mai fost nominalizati rapper-ii Lil Nas X si Lizzo, aceasta din urma fiind marea favorita a galei, cu 8 nominalizari, transmite AFP. Adolescenta…

- Artista spaniola Rosalia si vedeta cubanezo-americana Camila Cabello vor canta live la viitoarea gala a premiilor Grammy, unde ambele sunt nominalizate alaturi de alti artisti precum Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers si Lana del Rey. Organizatorii galei au anuntat miercuri artistii…

- Cantareata americana Billie Eilish va interpreta melodia principala de pe coloana sonora a urmatorului film din franciza, ”No Time To Die”, potrivit unui anunt de pe pagina oficiala a filmului. Artista, in varsta de 18 ani, care a compus versurile piesei impreuna cu fratele si colaboratorul sau, Finneas,…

- Lizzo, Billie Eilish, Aerosmith, Blake Shelton si Gwen Stefani sunt primii artisti anuntati ca vor canta la gala premiilor Grammy din 26 ianuarie, de la Los Angeles, potrivit news.ro.Show-ul va fi gazduit de interpreta si compozitoarea Alicia Keys, ca si cel de anul trecut, iar cea de-a 62-a…

- Imediat dupa succesul inregistrat odata cu lansarea single-ului „everything I wanted”, Billie Eilish primește inca o veste buna – superstarul de doar 17 ani primește 6 nominalizari la premiile Grammy, devenind cel mai tanar artist din istorie nominalizat la cele mai importante categorii – Record of…