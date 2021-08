Billie Eilish, în fruntea Billboard 200 Cantareata americana Billie Eilish s-a clasat in fruntea topului Billboard 200, pentru a doua saptamana consecutiv. Albumul „Happier Than Ever” a fost vandut in 85.000 de unitati in Statele Unite, in saptamana incheiata pe 12 august, potrivit MRC Data. „Happier Than Ever” a debutat pe prima pozitie in topul american in urma cu o saptamana, cu 238.000 de unitati, a cincea cea mai buna saptamana de vanzari pentru un album de anul acesta. Acesta este al doilea disc lansat in 2021 care petrece primele doua saptamani pe primul loc, dupa „Dangerous: The Double Album” al lui Morgan Wallen, care s-a aflat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

