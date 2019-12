Stiri pe aceeasi tema

- Fara nicio indoiala, 2019 a reprezentat cel mai important an pentru Billie Eilish și, din fericire, acesta este inca departe de a se fi terminat. Cu doar cateva saptamani inainte ce cea de-a 18-a sa aniversare, de pe 18 decembrie, Billie iși primește deja cadoul – Billie este, conform Billboard, femeia…

- Imediat dupa succesul inregistrat odata cu lansarea single-ului „everything I wanted”, Billie Eilish primește inca o veste buna – superstarul de doar 17 ani primește 6 nominalizari la premiile Grammy, devenind cel mai tanar artist din istorie nominalizat la cele mai importante categorii – Record of…

- Skrillex, recompensat cu trei premii Grammy și… Salvatore Ganacci… pentru unii, cei doi nu incap in aceeași propoziție! Ei bine, incap. Au intrat și in același studio și au un proiect comun. In set-ul pe care l-a avut in Marea Britanie The Glove That Fits, Skrillex a dat play unui track unreleased,…

- Speak lanseaza „M-ai lasat sa te las”, o balada despre o inima franta și o relație de dragoste la care doi oameni aleg sa renunțe treptat și sa nu mai lupte pentru ea. In regia lui SAN, videoclipul imbina imaginile cu versurile piesei și dezvaluie o poveste sensibila despre amintirile create alaturi…

- Justin Bieber a dat de ințeles fanilor ca iși va lansa mult aștepatul album, al cincilea din cariera, pana la sfarșitul acestui an, informeaza contactmusic.com. Autorul hit-ului ‘Never Say Never’ și soția lui, Hailey Bieber, au anunțat pe rețelele de socializare ca cel de-al 5-lea album al starului,…

- Ceea ce organizatorii au promis ca va fi cel mai mare eveniment din Romania se intampla pentru prima data la Cluj intre 30.07 și 02.08 2015. 240 de mii de oameni au venit atunci sa-i vada pe cei 140 de artiști care au evoluat pe 7 scene. Mainstage-ul UNTOLD a aratat așa: Organizatorii UNTOLD s-au...…

- In urma cu cateva luni ne-a declarat ca „E nebuna romanca”, insa acum LORA strange „armada” si incepe tornada odata cu lansarea noului single – „Fii tu fata”. LORA strange armada celor mai puternice fete si lanseaza o piesa girl power care contureaza portretul femeii secolului 21: „sigura pe ea, deschisa…