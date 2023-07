Stiri pe aceeasi tema

- CoCo Lee, vedeta Disney si cantareata din Hong Kong a carei melodie din coloana sonora a filmului "Crouching Tiger, Hidden Dragon" a primit o nominalizare la Oscar, a murit la varsta de 48 de ani, a anuntat familia ei, relateaza agenția dpa, preluata de Agerpres.

- CoCo Lee, vedeta Disney si cantareata din Hong Kong a carei melodie din coloana sonora a filmului "Crouching Tiger, Hidden Dragon" a primit o nominalizare la Oscar, a murit la varsta de 48 de ani, a anuntat familia ei, relateaza agenția dpa, preluata de Agerpres.

- Continua scandalul dintre Gheorghe Turda și cantarețul de folk Ducu Bertzi! Dupa ce artistul de muzica populara a declarat ca interpretul de folk ii canta in concerte piesele fara voia lui, acum Ducu Bertzi a avut și el o reacție! Cum comenteaza insa Gheroghe Turda cele spune de interpret, și anume…

- Melodia va va lua prin surprindere caci face parte de pe coloana sonora a unui film cu același titlu, cu multe vedete in roluri principale, printre care și Johny Romano. Noul single in colaborare cu Connect-R se numește “Baieți Deștepți”, iar videoclipul are imagini in premiera din noul film. Vara asta…

- Niall Horan a lansat albumul “The Show”. Dezvaluind dezvoltarea imensa și experiența de viața pe care le-a dobandit de la Heartbreak Weather din 2020, un album realizat la inceputul cand avea 20 de ani. Astazi, Horan a distribuit videoclipul oficial pentru piesa de titlu a albumului. Regizat de Connor…

- Christine and the Queens a lansat “Tears Can Be So Soft”. Piesa, prezentata pe New Music Daily pe Apple Music, este o prezentare transcendentala a puterii mistice de vindecare a lacrimilor. In videoclipul care il insoțește, Chris se mișca pe strazile din Los Angeles, complet cufundat in ritmul piesei.…

- Indragostit de muzica de peste 20 de ani, Cristian Topuzu din Alexandria a lansat o piesa care se numește ”Asculta-ți inima”. Melodia beneficiaza și de un videoclip interesant cu o super poveste pe care o puteți urmari in continuare. Mereu inconjurat de muzica, dupa 20 de ani de cariera ca DJ, de cațiva…