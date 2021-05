Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si compozitorul canadian The Weeknd este marele castigator al galei Billboard Music Awards, care a avut loc duminica seara la Los Angeles. Artistul a primit zece trofee, inclusiv ”Top Artist”, si a fost urmat, ca numar de premii, de rapperul Pop Smoke, cu cinci, grupul k-pop BTS…

- The Weeknd este așteptat sa faca show la ceremonia BRIT Awards. Cantarețul canadian va inregistra un moment care va fi difuzat in timpul ceremoniei programata sa aiba loc pe 11 mai pe O2 Arena din Londra. The Weeknd este foarte incantat ca are șansa de a aparea din nou la BRIT Award, scriu cei de...…

- The Weeknd, DaBaby, Pop Smoke si Gabby Barrett, au primit cele mai multe nominalizari la Billboard Awards The Weekend a primit 16 selectii si conduce in randul nominalizatilor. Rapperul DaBaby are 11 nominalizari, Pop Smoke, 10, iar cantaretul country Gabby Barrett, 9. Meghan Thee Stallion, Bad Bunny,…

- Cantaretul canadian The Weeknd va scoate la licitatie, exclusiv in format NFT, o colectie unica de lucrari grafice si muzica noua. Colectia NFT - activ digital unic, care nu poate fi replicat, cunoscut sub numele de jeton nefungibil (non-fungible token - NFT) - va fi scoasa la vanzare pe 3…

- The Weeknd este unul din artiștii care au fost extrem de revoltați de nominalizarile din acest an la Premiile Grammy. Cantecul sau, „Blinding Lights”, care a stabilit un record in Billboard HOT 100, n-a fost nominalizat pentru vreun premiu in acest an. Cantarețul canadian spune ca nu iși va mai inscrie…

- Cantaretul si compozitorul canadian The Weeknd, marele absent din lista nominalizarilor de anul acesta pentru premiile Grammy, a anuntat ca nu va mai permite casei sale de discuri sa ii inscrie muzica in cursa pentru trofeele acordate de Recording Academy. Ceremonia in care vor fi acordate…

- Un șofer din Sibiu forțeaza o depașire și pune in pericol pasagerii din doua mașini. Șoferul unui autoturism de lux s-a angajat intr-o depașire extrem de riscanta, fiind evitat la milimetru de doua mașini care veneau regulamentar, pe contransens. Din imagini se vede cum șoferul unui autoturism BMW se…

- Cantaretul american Nick Jonas va lansa pe 12 martie cel de-al treilea album solo din discografia lui, "Spaceman", al carui titlu este dat de primul single extras de pe acest material discografic, inspirat de pandemia de coronavirus, relateaza EFE. Fostul component al trupei Jonas Brothers…